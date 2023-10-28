少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の用語解説・ニュース
2023年10月28日14時47分
少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ） 株式や投資信託の売買や配当などによる利益が一定額まで非課税となる制度で、２０１４年に時限措置として導入された。２３年６月末時点の利用状況は一般と「つみたて」方式を合わせて１９４１万口座。２４年から制度が恒久化され、年間投資枠は従来の最大１２０万円から３６０万円、非課税保有限度額（生涯投資枠）も８００万円から１８００万円に大幅拡充される。
少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の用語解説・ニュース
2023年10月28日14時47分
少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ） 株式や投資信託の売買や配当などによる利益が一定額まで非課税となる制度で、２０１４年に時限措置として導入された。２３年６月末時点の利用状況は一般と「つみたて」方式を合わせて１９４１万口座。２４年から制度が恒久化され、年間投資枠は従来の最大１２０万円から３６０万円、非課税保有限度額（生涯投資枠）も８００万円から１８００万円に大幅拡充される。
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政府、資産所得倍増計画を決定 ＮＩＳＡ拡充、新興投資１０兆円(11/28 20:29)
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ＮＩＳＡ非課税、無期限に 口座・投資額、５年で倍増―政府(11/25 19:39)
ＮＩＳＡ、５年で３４００万口座に ５６兆円へ倍増―資産所得プラン(11/25 11:24)
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子育て世代の資産運用策 東京経済大に最優秀賞―日銀論文コンテスト(11/24 14:48)
「１億円の壁」是正検討 富裕層課税、市場配慮に課題―政府・与党(11/21 07:02)
防衛費財源の増税焦点 ＮＩＳＡ拡充、１億円の壁是正へ―２３年度改正で本格始動・与党税調(11/19 07:06)