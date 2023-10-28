大瀬良が右肘手術 プロ野球広島
2023年10月28日14時17分
広島は２８日、大瀬良大地投手が２７日に群馬県内の病院で右肘の滑膜を切除する手術を受けたと発表した。復帰時期は未定。開幕投手を務めた今季、２３試合登板で６勝１１敗、防御率３．６１の成績だった。
大瀬良が右肘手術 プロ野球広島
2023年10月28日14時17分
広島は２８日、大瀬良大地投手が２７日に群馬県内の病院で右肘の滑膜を切除する手術を受けたと発表した。復帰時期は未定。開幕投手を務めた今季、２３試合登板で６勝１１敗、防御率３．６１の成績だった。
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