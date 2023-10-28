【ソウル時事】北朝鮮の崔善姫外相は２８日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、日米韓の外相が２６日に出した北朝鮮の対ロ武器供与を非難する共同声明について「最も政治化された文書だ」と批判した。その上で、日米韓が地域の平和を脅かせば、ロ朝関係は「当然、これをけん制するための強力で戦略的な安定の要素として作用する」と主張した。