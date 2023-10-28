対ロ関係は「安定要素」 北朝鮮外相、日米韓を非難
2023年10月28日10時32分
【ソウル時事】北朝鮮の崔善姫外相は２８日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、日米韓の外相が２６日に出した北朝鮮の対ロ武器供与を非難する共同声明について「最も政治化された文書だ」と批判した。その上で、日米韓が地域の平和を脅かせば、ロ朝関係は「当然、これをけん制するための強力で戦略的な安定の要素として作用する」と主張した。
対ロ関係は「安定要素」 北朝鮮外相、日米韓を非難
2023年10月28日10時32分
【ソウル時事】北朝鮮の崔善姫外相は２８日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、日米韓の外相が２６日に出した北朝鮮の対ロ武器供与を非難する共同声明について「最も政治化された文書だ」と批判した。その上で、日米韓が地域の平和を脅かせば、ロ朝関係は「当然、これをけん制するための強力で戦略的な安定の要素として作用する」と主張した。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
国連委、北朝鮮「核保有国になれず」 日本の廃絶決議案採択(10/28 10:42)
対ロ関係は「安定要素」 北朝鮮外相、日米韓を非難(10/28 10:32)
国連総会、ガザ「人道休戦」決議を採択 日本は棄権、地上侵攻再考促す(10/28 10:27)
首相動静（１０月２８日）(10/28 08:04)
防衛費確保、一段と不透明 岸田首相「増税延期」明言、与党が圧力(10/28 07:43)
上川外相、ガザ情勢「戦闘休止が重要」 イスラエルに要請(10/27 23:35)
首相動静（１０月２７日）(10/27 22:06)
岸田首相、仏大統領と電話会談 イスラエルの自衛権擁護(10/27 21:43)
ロシアのＣＴＢＴ撤回に懸念 上川外相(10/27 20:41)
岸田首相、李克強氏死去で弔意 「日中関係に重要な役割」(10/27 18:42)
自民、皇位継承策で組織新設へ 総裁直属、停滞打破狙う(10/27 18:36)
旧統一教会、岸田首相らに文書 財産保全法案は「違憲違法」(10/27 18:24)
所得減税、自民税調「１年限り」 防衛増税と整合性議論―公明も検討開始(10/27 18:24)
立民、沖縄４区に元那覇市議(10/27 18:17)
フリースクール発言撤回せず 東近江市長、支援団体に謝罪―滋賀(10/27 18:08)
レバノンにも自衛隊員派遣 邦人退避必要時に備え―防衛省(10/27 18:07)
自民・小泉氏「国会改革」訴え ４年半ぶり、与野党冷淡―衆院予算委(10/27 17:45)
高校生の扶養控除廃止「前提とせず」 岸田首相、看板政策の成果強調―衆院予算委(10/27 17:31)
泉立民代表、ライドシェアに慎重 野党系議連でも懸念相次ぐ(10/27 17:25)
連合幹部、立・共「連携」問題視せず 国民幹事長「やはり立憲共産党」(10/27 16:24)
防衛力強化、コスト管理徹底を 物価高・円安が直撃―財政審(10/27 16:04)
外国人材、企業に育成義務 有識者会議が最終案修正(10/27 16:03)
岸田首相への謝罪を否定 自民・世耕氏(10/27 15:30)
重要チャット「１年以上保存」 政府が初指針、行政機関に通知(10/27 15:08)
立民・小沢氏「中国の国家的損失」 李克強氏悼む(10/27 14:55)
所得減税は「増税隠し」 泉立民代表(10/27 14:09)
岸田首相、防衛増税は来年度見送り ＮＴＴ規制見直し、衆院予算委(10/27 12:33)
所得減税、具体化へ始動 岸田首相１人４万円指示―自公税調(10/27 12:25)
タクシー地理試験、廃止も検討 運転手不足対応で―斉藤国交相(10/27 12:25)
松野官房長官「日中関係で役割」 李克強氏死去巡り(10/27 12:08)