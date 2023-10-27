新体操の全日本選手権は２７日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで開幕し、女子個人総合はフープ、ボールの前半２種目を終え、世界選手権代表の喜田未来乃（エンジェルＲＧ・カガワ日中）が合計５９．２００点で首位に立った。鶴田芽生（愛知・名古屋女大高）が２位、岡田華英（イオン）が３位。

女子団体総合は前半のフープがあり、国士舘大が首位。男子個人総合は前半２種目終了時点で森谷祐夢（国士舘大）がトップ。