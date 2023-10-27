【サンパウロ時事】ブラジル銀行連盟（ＦＥＢＲＡＢＡＮ）が２４日に公表した独自調査の結果によると、今月始まったイスラエルとイスラム組織ハマスによる今回の衝突に関して、回答者の８３％が「懸念事項であり、ブラジル経済に悪影響を及ぼす」との見方を示した。一方、経済が…