Ｊ１得点ランキング（２７日現在）
2023年10月27日21時02分
１大 迫（神）２０
２アンデ（Ｍ）１９
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
６細 谷（柏）１２
７レオセ（Ｃ）１１
８浅 野（札）１０
８大 橋（湘）１０
８パトリ（京）１０
Ｊ１得点ランキング（２７日現在）
2023年10月27日21時02分
１大 迫（神）２０
２アンデ（Ｍ）１９
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
６細 谷（柏）１２
７レオセ（Ｃ）１１
８浅 野（札）１０
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