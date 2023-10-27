上川陽子外相は２７日の記者会見で、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化するパレスチナ自治区ガザについて「人道状況の改善が優先課題だ。現実的な対応策として、人道目的の一時的な戦闘休止が重要だ」と述べた。

米国などは、人道的側面から一時停戦を呼び掛けている。上川氏は「人道支援活動が可能な環境確保が急務だ。事態の早期沈静化、人道状況の改善に向けた外交努力を続ける」と強調した。