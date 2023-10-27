立民、沖縄４区に元那覇市議
2023年10月27日18時17分
立憲民主党は２７日、次期衆院選の沖縄４区に新人で元那覇市議の金城徹氏（７０）を擁立すると発表した。金城氏は、沖縄県の玉城デニー知事を支援する政治団体「オール沖縄」の共同代表を務めている。
立民、沖縄４区に元那覇市議
2023年10月27日18時17分
立憲民主党は２７日、次期衆院選の沖縄４区に新人で元那覇市議の金城徹氏（７０）を擁立すると発表した。金城氏は、沖縄県の玉城デニー知事を支援する政治団体「オール沖縄」の共同代表を務めている。
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