ダスキン、保育園運営のＪＰＨＤ筆頭株主に 学研ＨＤから８９億円で取得
2023年10月27日18時10分
ダスキンは２７日、保育園運営ＪＰホールディングス（ＨＤ）の株式３１．７％を取得し、筆頭株主になると発表した。１１月３０日に学研ホールディングス（同）から８９億３３００万円で取得する。
ダスキン、保育園運営のＪＰＨＤ筆頭株主に 学研ＨＤから８９億…
2023年10月27日18時10分
ダスキンは２７日、保育園運営ＪＰホールディングス（ＨＤ）の株式３１．７％を取得し、筆頭株主になると発表した。１１月３０日に学研ホールディングス（同）から８９億３３００万円で取得する。
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