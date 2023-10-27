円、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年10月27日17時26分
【ロンドン時事】週末２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の物価統計の発表を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１５０円台前半でもみ合った。午前９時現在は１５０円１１～２１銭と、前日午後４時比１９銭の円高・ドル安。
円、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年10月27日17時26分
【ロンドン時事】週末２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の物価統計の発表を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１５０円台前半でもみ合った。午前９時現在は１５０円１１～２１銭と、前日午後４時比１９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル