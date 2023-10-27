北洋銀行のロゴマーク

北洋銀行は２７日、２０２４年４月から店頭窓口や現金自動預払機（ＡＴＭ）での振込手数料を引き上げると発表した。９月に提供を始めた「北洋銀行アプリ」での手数料は同行宛て無料、他行宛て２２０円を据え置き、人件費などのコストがかかる店頭から移行を促す。

名古屋銀、振込手数料を改定 窓口・ＡＴＭからネットバンキングへ誘導