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住友化学、過去最大７６０億円赤字　飼料添加物不振で下方修正―９月中間

2023年10月27日17時05分

　住友化学は２７日、２０２３年９月中間連結業績予想を下方修正し、純損失が従来予想の３００億円から７６０億円に拡大すると発表した。中間決算としては過去最大の赤字となる。世界的な景気減速で石油化学品の需要が低迷したほか、原材料価格高騰が利益を押し下げた。特に飼料添加物の製造事業の不振が続き、１４６億円の特別損失を計上することが響いた。

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