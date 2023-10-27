【ハノイ時事】ベトナム北部ハイズオン省共産党委員会のチャン・ドク・タン書記ら指導者は２５日、台湾の華孚科技（ワッファー・テクノロジー）、中国の博威集団の関係者と会談した。アルミニウム合金のダイカストなどを手掛ける華孚の幹部は同省において、自動車部品工場の整備…
台湾・華孚、自動車部品工場計画 博威は太陽電池工場―北部…
【ハノイ時事】ベトナム北部ハイズオン省共産党委員会のチャン・ドク・タン書記ら指導者は２５日、台湾の華孚科技（ワッファー・テクノロジー）、中国の博威集団の関係者と会談した。アルミニウム合金のダイカストなどを手掛ける華孚の幹部は同省において、自動車部品工場の整備…
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