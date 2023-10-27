国保元※（※リッシンベンに豈）氏死去（元富士電機副社長）
2023年10月27日15時10分
国保 元※氏（こくぼ・もとやす＝元富士電機副社長）１０日死去、８９歳。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻泰子（やすこ）さん。
国保元※（※リッシンベンに豈）氏死去（元富士電機副社長）
2023年10月27日15時10分
国保 元※氏（こくぼ・もとやす＝元富士電機副社長）１０日死去、８９歳。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻泰子（やすこ）さん。
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