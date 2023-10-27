河野太郎行政改革担当相は２７日の記者会見で、政府の事業や効果を検証する「秋のレビュー」を１１月１１日から２日間実施すると発表した。デジタル技術を活用した介護分野の生産性向上に向けた事業など１０テーマを議論する。

雇用調整助成金といった新型コロナウイルス関連の政策検証や、国の基金について適切な終了予定時期や具体的な成果目標が設定されているかの点検なども行う。河野氏は「デジタル技術を活用して、国民の利便性向上と行政効率化の両立をしっかりやっていく」と述べた。