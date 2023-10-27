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２７日の朝刊（都内最終版）☆１

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２７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月27日07時05分

【１面トップ】
〔朝日〕神さま僕は犯人ではありません　袴田さん　獄中からの手紙１万枚　きょう再審開始
〔毎日〕定額減税　来年６月から　低所得世帯給付は年内　首相方針
〔読売〕地裁「不起訴前提」認定　特捜検事の取り調べ　供述誘導疑惑　元市議　客観証拠で有罪判決
〔日経〕世界の中銀、利上げ転機　欧州中銀　１１会合ぶり見送り　平均金利、物価と逆転
〔産経〕ガザ紛争　安保理否決の応酬　人道的中断　中露、米国案に反対　国連・イスラエル不信の連鎖　事務総長「占領策が背景」　「救済機関はテロの温床」
〔東京〕来年６月　１人４万円減税　非課税世帯に年内７万円　首相　５兆円の「還元」表明　来月２日閣議決定
【他の１面独自記事】皇位継承策検討へ新組織　自民、総裁直属で議論加速（読売）
【共通ニュース】
◆ガザ　限定的地上作戦　イスラエル　ミサイル拠点など攻撃
◆円安　一時１５０円後半　金利差拡大意識　１年ぶり水準
◆米ＧＤＰ４．９％増　大幅伸び　７～９月期　事前予測を上回る
◆「帝国の慰安婦」有罪破棄　名誉棄損認めず差し戻し　韓国最高裁
◆盗難仏像所有権　「対馬の寺」判決　韓国最高裁
◆江東区長辞職表明　「区政の停滞」懸念　ネット広告巡り家宅捜索
◆巨人西舘　ドラフト　最速１５５キロ右腕（続）

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