ノースカロライナ州ボリビア--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- バッテリー材料の代表的企業であるインドのイプシロン・アドバンスト・マテリアルズ(EAM)は、ノースカロライナ州のロイ・クーパー知事と共同で、ブランズウィック・カウンティ・コミュニティ・カレッジにて、6億5000万ドルの黒鉛アノード製造施設をノースカロライナ州ブランズウィック郡に建設する計画を発表しました。この施設は、米国の電気自動車(EV)用バッテリー産業において、インド企業による最初かつ最大の投資となります。

Epsilon Advanced Materials (EAM) plans to build a $650 million graphite anode manufacturing facility in Brunswick County, N.C.. When operational, the facility will utilize green technologies to produce high-capacity anode materials for electric vehicle batteries.