カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ホームオフィス、小規模オフィスのコネクティビティにおける象徴的企業であるリンクシスは、同社初のWiFi 7メッシュシステムによるホーム用コネクティビティである「Linksys Velop® Pro 7」を発表します。これまでに最大のWiFi動作効率に特化して設計された、最新のリンクシス製ソリューションが素晴らしいストリーミング、コラボレーション、ゲーム体験を提供し、セットアップには10分もかかりません。

White WiFi tower node standing on a small white bench between a large plant and a small plant on a cabinet against a white while. (Photo: Business Wire)