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育成は５０人指名　プロ野球・ドラフト会議

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育成は５０人指名　プロ野球・ドラフト会議

2023年10月26日22時56分

　育成ドラフトでは楽天を除く１１球団が計５０人を指名した。指名選手は次の通り。（カッコ数字は指名順）

素材より現実補強　大学生投手に人気集中―プロ野球・ドラフト会議

　▽中日　(1)日渡騰輝捕手（ＢＣリーグ・茨城）(2)菊田翔友投手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・愛媛）(3)尾田剛樹外野手（ＢＣリーグ・栃木）(4)川上理偉外野手（九州アジアリーグ・大分）
　▽日本ハム　(1)浜田泰希内野手（京都国際高）(2)平田大樹外野手（滋賀・瀬田工高）(3)加藤大和投手（岐阜・帝京大可児高）
　▽ヤクルト　(1)高橋翔聖投手（台湾・鶯歌工商高）(2)高野颯太内野手（島根・三刀屋高）
　▽西武　(1)シンクレア・ジョセフ孝ノ助投手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島）(2)谷口朝陽内野手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島）(3)川下将勲投手（北海道・函館大有斗高）(4)金子功児内野手（ＢＣリーグ・埼玉）(5)木瀬翔太投手（京都・北嵯峨高）(6)奥村光一外野手（ＢＣリーグ・群馬）
　▽巨人　(1)三浦克也投手（東京国際大）(2)村山源内野手（鹿児島・鹿屋中央高）(3)宇都宮葵星内野手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・愛媛）(4)田上優弥内野手（神奈川・日大藤沢高）(5)園田純規投手（福岡工大城東高）(6)千葉隆広投手（北海道・旭川明成高）(7)平山功太外野手（ベイサイドリーグ・千葉）
　▽ＤｅＮＡ　(1)高見沢郁魅内野手（福井・敦賀気比高）(2)清水麻成投手（群馬・樹徳高）(3)小笠原蒼内野手（京都翔英高）(4)庄司陽斗投手（青森大）(5)近藤大雅捕手（岩手・専大北上高）
　▽ソフトバンク　(1)大泉周也外野手（ＢＣリーグ・福島）(2)宮里優吾投手（東農大）(3)佐倉侠史朗内野手（福岡・九州国際大付高）(4)中沢恒貴内野手（青森・八戸学院光星高）(5)星野恒太朗投手（駒大）(6)藤原大翔投手（福岡・飯塚高）(7)藤田淳平投手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島）(8)長水啓真投手（京都国際高）
　▽広島　(1)杉田健投手（日大国際関係学部）(2)佐藤啓介内野手（静岡大）(3)杉原望来投手（京都国際高）
　▽ロッテ　(1)武内涼太投手（石川・星稜高）(2)松石信八投手（大分・藤蔭高）(3)高野光海外野手（日本海リーグ・富山）(4)藤田和樹外野手（宮崎・延岡学園高）(5)富山紘之進捕手（福島・会津北嶺高）
　▽阪神　(1)松原快投手（日本海リーグ・富山）(2)福島圭音外野手（白鴎大）
　▽オリックス　(1)寿賀弘都投手（香川・英明高）(2)大江海透投手（九州アジアリーグ・北九州下関）(3)宮国凌空投手（愛知・東邦高）(4)芦田丈飛投手（ＢＣリーグ・埼玉）(5)河野聡太内野手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・愛媛）

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