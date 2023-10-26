【シンガポール時事】シンガポールのＯＣＢＣ銀行は１１月、全世界の従業員３万人に生成ＡＩ（人工知能）を搭載した自動会話プログラム「ＯＣＢＣチャットＧＰＴ」を支給する。文書作成や調査、アイデア創出といった業務を支援し、生産性向上や顧客サービスの改善につなげる。同…