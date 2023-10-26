【バンコク時事】タイ上場の不動産会社グランド・アセット・ホテルズ・アンド・プロパティー（ＧＲＡＮＤ）のウィタワット最高経営責任者（ＣＥＯ）は２６日、中部ラヨン県で大型不動産プロジェクト「アマタラ・レジデンス・ラヨン」を開発する計画を発表した。

アマタラ・レ…