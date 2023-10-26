◇ぼちぼちいい

古江彩佳 スコアはぼちぼちいい方かなと思う。（荒天による中断も）覚悟はしていたけど４時間近くの中断は難しかった。

◇パットがもう一つ

畑岡奈紗 パットがもう一つだった。思った所に打てているが、読みがひと筋違った。（スコアは）久しぶりの６０台なのでまずまず。（時事）