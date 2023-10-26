佐藤が９位発進 男子アマゴルフ
2023年10月26日18時18分
男子ゴルフのアジア・パシフィック・アマチュア選手権は２６日、オーストラリアのロイヤル・メルボルンＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、佐藤快斗（埼玉栄高）は７２で回り、首位と６打差の９位でスタートした。
優勝者は来年のメジャー大会、マスターズトーナメントと全英オープンの出場権を獲得する。（時事）
佐藤が９位発進 男子アマゴルフ
2023年10月26日18時18分
男子ゴルフのアジア・パシフィック・アマチュア選手権は２６日、オーストラリアのロイヤル・メルボルンＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、佐藤快斗（埼玉栄高）は７２で回り、首位と６打差の９位でスタートした。
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