豊田自動織機の伊藤浩一社長は２６日、東京都内で開かれているジャパンモビリティショーで、トヨタ自動車と共同開発したハイブリッド車（ＨＶ）向け電池の生産能力を、２０２４年１月から年７２万台に引き上げると明らかにした。石浜工場（愛知県東浦町）で生産能力を増強する。現在の生産能力は年４８万台。