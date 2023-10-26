首相動静（１０月２６日）
2023年10月26日22時06分
午前７時１分、公邸発。同２分、官邸着。同５分から同９時４７分まで、森屋宏官房副長官。
午前９時５３分、官邸発。同５４分、国会着。同５６分、参院議長応接室へ。同５７分、同室を出て、参院本会議場へ。同１０時１分、参院本会議開会。
午前１１時３９分、参院本会議休憩。参院本会議場を出て、同４１分、院内大臣室へ。同４８分から午後０時７分まで、森屋官房副長官。
午後０時５１分、同室を出て、同５２分、参院議長応接室へ。同５７分、同室を出て、参院本会議場へ。同１時１分、参院本会議再開。
午後３時４８分、参院本会議途中退席。同５０分、国会発。同５２分、官邸着。同５３分から同５４分まで、報道各社のインタビュー。同４時２０分から同３２分まで、鈴木淳司総務相、鈴木俊一財務相、新藤義孝経済再生担当相、池田達雄総務省自治税務局長、財務省の新川浩嗣主計局長、青木孝徳主税局長。
午後４時４５分から同５時１０分まで、政府与党政策懇談会。同１１分から同１４分まで、新藤経済再生担当相、自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、萩生田光一政調会長、世耕弘成参院幹事長、宮沢洋一税制調査会長。同２３分、官邸発。
午後５時４１分、東京・有明の東京ビッグサイト着。「ジャパンモビリティショー」を視察。西村康稔経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、新藤経済再生担当相ら同行。豊田章男日本自動車工業会会長らと懇談。
午後６時４４分、同所発。
午後７時４分、官邸着。
午後７時１０分から同１３分まで、本田顕子同党参院議員に文部科学政務官の辞令交付。記念撮影。同１６分から同８時３０分まで、村井英樹官房副長官。
午後９時２１分から同２３分まで、報道各社のインタビュー。同２４分、官邸発。同２５分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。