フィンランド、エスポー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 5Gとクラウドネイティブ技術のためのデジタル・プラットフォームおよびサービスの世界的リーダーであるテクノツリーは、中東・北アフリカ地域において多くの電気通信ソリューションの大手プロバイダーとの数百万ドルの契約を獲得したと発表しました。本プロジェクトにより、同社は通信会社に対してAIを活用したBSS顧客エンゲージメントを提供することを目的としています。本契約は、Tecnotree Sensa Intelligenceプラットフォームとともに完全なBSSスタックを導入し、2023年のAIML主導型カスタマーエクスペリエンス関連分野における、同社にとって2度目の契約獲得となります。

Tecnotree Awarded a Ground-breaking Sensa AIML Embedded BSS Transformation Deal with a Leading Operator in the MENA Region (Photo: Business Wire)