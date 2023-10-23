【ロンドン時事】週明け２３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、今週予定されている米経済指標の発表などを控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１５０円近辺で推移した。正午現在は１４９円９３銭～１５０円０３銭と、前週末午後４時比０８銭の円安・ドル高。