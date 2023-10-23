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２回目の処理水放出終了　福島第１原発、異常なし―東電

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２回目の処理水放出終了　福島第１原発、異常なし―東電

2023年10月23日19時49分

　東京電力は２３日、福島第１原発にたまる放射性物質トリチウムを含む処理水の２回目の海洋放出を終了したと発表した。途中で漏れ出すなどの異常は確認されなかったという。同社は今年度内に残り２回の放出を予定している。

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