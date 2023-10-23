【Ｊ１】（第３１節）

▽川崎・大南拓磨▽京都・豊川雄太

【Ｊ２】（第４０節）

▽水戸・長井一真▽藤枝・小笠原佳祐、鈴木翔太、横山暁之▽山口・佐藤謙介

【Ｊ３】（第３３節）

▽岩手・田代真一▽長野・大野佑哉▽岐阜・生地慶充▽ＦＣ大阪・斉藤隆成▽鳥取・長谷川アーリアジャスール▽宮崎・真鍋旭輝