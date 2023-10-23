過去２年の税収増還元 所得減税で岸田首相
2023年10月23日19時29分
岸田文雄首相（自民党総裁）は２３日の自民党役員会で、所得税減税に関し、「過去２年の税収増を分かりやすく国民に税の形で還元すべきではないか」と語った。賃金上昇が物価高に追い付いていないとして国民負担を緩和する必要があるとの認識を示し、「可処分所得を直接的に下支えする所得税減税を含め、還元の在り方を検討すべきではないか」とも述べた。
過去２年の税収増還元 所得減税で岸田首相
2023年10月23日19時29分
岸田文雄首相（自民党総裁）は２３日の自民党役員会で、所得税減税に関し、「過去２年の税収増を分かりやすく国民に税の形で還元すべきではないか」と語った。賃金上昇が物価高に追い付いていないとして国民負担を緩和する必要があるとの認識を示し、「可処分所得を直接的に下支えする所得税減税を含め、還元の在り方を検討すべきではないか」とも述べた。
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