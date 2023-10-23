松野官房長官、拉致問題「次元異なる」
2023年10月23日17時51分
松野博一官房長官は２３日の記者会見で、北朝鮮による日本人拉致問題について「ひとときもゆるがせにできない次元の異なる問題だ」と述べ、事態打開に全力で取り組む考えを強調した。核・ミサイル問題も含む諸課題を「包括的に解決」し、日朝国交正常化を目指す方針を重ねて示した。
松野官房長官、拉致問題「次元異なる」
2023年10月23日17時51分
松野博一官房長官は２３日の記者会見で、北朝鮮による日本人拉致問題について「ひとときもゆるがせにできない次元の異なる問題だ」と述べ、事態打開に全力で取り組む考えを強調した。核・ミサイル問題も含む諸課題を「包括的に解決」し、日朝国交正常化を目指す方針を重ねて示した。
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