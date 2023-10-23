法大の加藤監督が退任 東京六大学野球
2023年10月23日17時04分
法大の加藤重雄監督（６７）が２３日、退任することを明らかにした。後任は未定だという。２０２１年に就任。今秋は６勝７敗１分けの勝ち点２で４位だった。
法大の加藤監督が退任 東京六大学野球
2023年10月23日17時04分
法大の加藤重雄監督（６７）が２３日、退任することを明らかにした。後任は未定だという。２０２１年に就任。今秋は６勝７敗１分けの勝ち点２で４位だった。
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