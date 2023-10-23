【ハノイ時事】ベトナムサイゴン証券（ＳＳＩ証券）の２０２３年７～９月期連結業績は、営業収益が前年同期比４４．０％増の１兆９４１２億ドン（約１１８億４０００万円）だった。ベトナム国家銀行（中央銀行、ＳＢＶ）が年初以降、複数回にわたって利下げを実施したことで、銀…
７～９月期の営業収益、４４％増 利益は２．１倍―ベトナム…
【ハノイ時事】ベトナムサイゴン証券（ＳＳＩ証券）の２０２３年７～９月期連結業績は、営業収益が前年同期比４４．０％増の１兆９４１２億ドン（約１１８億４０００万円）だった。ベトナム国家銀行（中央銀行、ＳＢＶ）が年初以降、複数回にわたって利下げを実施したことで、銀…
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