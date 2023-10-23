細田前衆院議長、再入院へ 地元会合は延期
2023年10月23日15時22分
７月に入院し、体調不良で衆院議長を辞任した細田博之氏＝島根１区＝が再入院することが２３日、分かった。自民党島根県連関係者が明らかにした。２８日に松江市で予定していた自民党支部の会合は延期する。
症状は明らかになっていないが、医師と相談した上で入院を決めたという。２８日の会合では、細田氏が地元の党関係者に辞任理由などについて説明する予定だった。
細田前衆院議長、再入院へ 地元会合は延期
2023年10月23日15時22分
７月に入院し、体調不良で衆院議長を辞任した細田博之氏＝島根１区＝が再入院することが２３日、分かった。自民党島根県連関係者が明らかにした。２８日に松江市で予定していた自民党支部の会合は延期する。
症状は明らかになっていないが、医師と相談した上で入院を決めたという。２８日の会合では、細田氏が地元の党関係者に辞任理由などについて説明する予定だった。
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