長期金利、日銀上限に接近 ０．８６０％に上昇
2023年10月23日15時50分
東京債券市場で長期金利が上昇基調をたどり、日銀が変動を許容している事実上の上限となる１％にじりじりと接近している。長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３７２回債）の流通利回りは２３日、０．８６０％に上昇（債券価格は下落）、２０１３年７月以来、約１０年３カ月ぶりの高水準を付けた。米国の金利が金融引き締めの長期化観測から上昇していることに加え、日銀の金融政策修正を巡る思惑が背景にある。
長期金利、日銀上限に接近 ０．８６０％に上昇
2023年10月23日15時50分
東京債券市場で長期金利が上昇基調をたどり、日銀が変動を許容している事実上の上限となる１％にじりじりと接近している。長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３７２回債）の流通利回りは２３日、０．８６０％に上昇（債券価格は下落）、２０１３年７月以来、約１０年３カ月ぶりの高水準を付けた。米国の金利が金融引き締めの長期化観測から上昇していることに加え、日銀の金融政策修正を巡る思惑が背景にある。
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