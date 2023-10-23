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レンジャーズ、崖っぷちで投打奮起　米大リーグ

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レンジャーズ、崖っぷちで投打奮起　米大リーグ

2023年10月23日14時19分

アストロズ戦で力投するレンジャーズのイオバルディ＝２２日、米ヒューストン（ＥＰＡ時事）

アストロズ戦で力投するレンジャーズのイオバルディ＝２２日、米ヒューストン（ＥＰＡ時事）

  • アストロズ戦で勝ち越し２ランを放ち、喜ぶハイム＝２２日、米ヒューストン（ＡＦＰ時事）

　本拠地で３連敗し崖っぷちに立たされたレンジャーズは、先発イオバルディが七回途中まで２失点の力投。一回に１点を先制された後、二回から五回までは無安打に封じ、逆転勝利を呼び込んだ。
　このプレーオフでは負けなしの４勝目をマークし、通算では８勝３敗。短期決戦の大舞台で勝負強さを見せている右腕は「二回に味方が同点に追い付いてから攻撃的な投球を心掛けた。うまくリズムに乗れた」と胸を張った。
　打線も大一番で奮起し、一発攻勢で投手陣を援護。四回に勝ち越し２ランを放ったハイムは「このチームは粘り強い。あと１勝」と力を込め、１２年ぶりのワールドシリーズ進出を誓った。（ヒューストン時事）

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