男子テニスの最新世界ランキングが２３日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から五つ下げて４９位だった。綿貫陽介（フリー）は７３位、ダニエル太郎（エイブル）は１００位。ジャパンオープンで４強入りした望月慎太郎（ＩＭＧアカデミー）は２１５位から一気に１３１位へ浮上した。錦織圭（ユニクロ）は３５１位。

１位はノバク・ジョコビッチ（セルビア）で変わらず。 （時事）