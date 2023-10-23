早田が優勝 卓球
2023年10月23日10時37分
卓球の国際大会、ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）コンテンダー・アンタルヤ大会は２２日、トルコのアンタルヤで行われ、女子シングルス決勝で早田ひな（日本生命）がドイツ選手を４―０で下して優勝した。 （時事）
早田が優勝 卓球
2023年10月23日10時37分
卓球の国際大会、ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）コンテンダー・アンタルヤ大会は２２日、トルコのアンタルヤで行われ、女子シングルス決勝で早田ひな（日本生命）がドイツ選手を４―０で下して優勝した。 （時事）
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