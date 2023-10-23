日本男子、リレー３位 ショートトラックＷ杯
2023年10月23日09時07分
スピードスケート・ショートトラックのワールドカップ（Ｗ杯）第１戦は２２日、カナダのモントリオールで行われ、男子５０００メートルリレー決勝で日本（岩佐、松林、宮田、吉永）は３位に入った。 （時事）
日本男子、リレー３位 ショートトラックＷ杯
2023年10月23日09時07分
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