バドミントンのデンマーク・オープンは２２日、デンマークのオーデンセで各種目の決勝が行われ、女子ダブルスの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は世界ランキング１位の陳清晨、賈一凡組（中国）に０―２で敗れた。 （時事）