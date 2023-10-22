卓球の国際大会、ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）コンテンダー・アンタルヤ大会は２１日、トルコのアンタルヤで行われ、混合ダブルス決勝で張本智和（智和企画）早田ひな（日本生命）組がフランスのペアを３―１で下し、優勝した。 （時事）