男子テニスの木下グループ・ジャパンオープン最終日は２２日、東京・有明テニスの森公園で行われ、シングルス決勝で世界ランキング１９位で全米オープン４強のベン・シェルトン（米国）が同５０位のアスラン・カラツェフ（ロシア）を７―５、６―１で下し、ツアー初優勝を遂げた。

ダブルスはリンキー・ヒジカタ、マックス・パーセル組（オーストラリア）が制した。