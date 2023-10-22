Ｃ大阪の北野が右膝手術 Ｊ１
2023年10月22日19時03分
Ｊ１のＣ大阪は２２日、ＦＷ北野颯太が右膝半月板損傷と診断され、１３日に手術を受けたと発表した。練習中に負傷した。今季はリーグ戦１２試合で２得点。Ｕ２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）にも出場した。
Ｃ大阪の北野が右膝手術 Ｊ１
2023年10月22日19時03分
Ｊ１のＣ大阪は２２日、ＦＷ北野颯太が右膝半月板損傷と診断され、１３日に手術を受けたと発表した。練習中に負傷した。今季はリーグ戦１２試合で２得点。Ｕ２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）にも出場した。
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