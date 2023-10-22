延田女子ゴルフ・談話
2023年10月22日18時16分
◇敗因はパット
山下美夢有 （敗因は）パット以外にない。読みは悪くなかったが、４日間通してタッチが合わなかった。
延田女子ゴルフ・談話
2023年10月22日18時16分
◇敗因はパット
山下美夢有 （敗因は）パット以外にない。読みは悪くなかったが、４日間通してタッチが合わなかった。
関連記事
こんな記事も
ゴルフ
石川４位、モリカワＶ 平田と久常が６位―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/22 18:16)
延田女子ゴルフ・談話(10/22 18:16)
韓国のイ・ボミ、ファンに感謝 延田女子ゴルフ(10/22 18:09)
菅沼、得意のパットに安定感 自信膨らむ２勝目―延田女子ゴルフ(10/22 18:08)
米女子ゴルフ・談話(10/22 17:43)
古江、久々のトップ１０ 米女子ゴルフ(10/22 17:41)
古江は１０位 米女子ゴルフ(10/22 17:24)
菅沼が２勝目 延田女子ゴルフ(10/22 16:04)
小平、５年ぶりＶを視界に ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/21 20:54)
踏ん張った石川 諦めずに上位キープ―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/21 19:56)
小平、５位で最終Ｒへ 石川は８位キープ―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/21 19:17)
延田女子ゴルフ・談話(10/21 18:13)
菅沼、冷静に首位守る 延田女子ゴルフ(10/21 18:12)
米女子ゴルフ・談話(10/21 17:27)
笹生「安定してできた」 米女子ゴルフ(10/21 17:18)
笹生と古江は１７位 米女子ゴルフ(10/21 17:07)
菅沼と尾関が首位 延田女子ゴルフ(10/21 16:28)
馬場が最終予選会へ 米女子ゴルフ(10/21 10:05)
稲森、曲げても許容範囲 ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/20 21:06)
延田女子ゴルフ・談話(10/20 20:10)
小平、強風にめげず好スコア 米ツアー生き残りへ懸命―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/20 20:07)
イ・ボミ、最後は笑顔 随所に好プレー、ギャラリー沸く―延田女子ゴルフ(10/20 19:24)
菅沼が首位浮上 イ・ボミ、最終戦は予選落ち―延田女子ゴルフ(10/20 18:36)
小平が３位浮上 稲森４位、松山は後退―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/20 18:33)
渋野、首位と６打差「諦めず」 米女子ゴルフ(10/20 18:32)
米女子ゴルフ・談話(10/20 18:30)
古江と渋野が１２位 米女子ゴルフ(10/20 17:50)
原失格、馬場が１９位浮上 米女子ゴルフ予選会(10/20 10:51)
松山、アンダーパーに安堵感 ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/19 19:28)
臆せず、堅実に好発進 ショットさえた堀川―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/19 18:43)