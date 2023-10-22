米女子ゴルフ・談話
2023年10月22日17時43分
◇悔しい
畑岡奈紗 ６０台を出したかったので悔しい。（４日間を通じて）調子はそんなに悪くなかったので、スコアをまとめられず本当に残念。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年10月22日17時43分
◇悔しい
畑岡奈紗 ６０台を出したかったので悔しい。（４日間を通じて）調子はそんなに悪くなかったので、スコアをまとめられず本当に残念。（時事）
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