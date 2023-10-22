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法大が雪辱　明大、４連覇逃す―東京六大学野球

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法大が雪辱　明大、４連覇逃す―東京六大学野球

2023年10月22日17時40分

　東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第２日は２２日、神宮球場で２回戦２試合が行われ、法大が明大を９―５で破り、１勝１敗とした。明大は２位以下が決まり、４季連続の優勝を逃した。
　法大は５点を追う四回に武川（３年、滋賀学園）の逆転三塁打など７長短打で６点を挙げた。
　立大は一回に３点を先取して東大に４―２で連勝し、勝ち点１で５位が決まった。東大は５２季連続の最下位となった。

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