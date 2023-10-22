上川外相、パレスチナ議長と会談 人道支援で意見交換
2023年10月22日09時21分
上川外相、パレスチナ議長と会談 人道支援で意見交換
2023年10月22日09時21分
こんな記事も
政治用語
政治
上川外相、パレスチナ議長と会談 人道支援で意見交換(10/22 09:21)
衆参２補選、投票始まる 深夜にも結果判明(10/22 07:12)
日系人団体、存続に危機感 中南米外交貢献に期待も(10/22 07:06)
イスラエルに厳しい非難 ガザ緊張緩和目指す―エジプトで「平和サミット」(10/21 22:24)
首相動静（１０月２１日）(10/21 22:05)
ガザ支援物資搬入を歓迎 中東和平「対話で解決」―上川外相(10/21 21:45)
菅元首相、次期衆院選不出馬へ 「次世代に引き継ぐ」(10/21 19:14)
衆参補選、２２日投開票 与野党が最後の訴え(10/21 18:55)
神戸でアフリカ月間始まる 文化・経済で交流拡大(10/21 17:46)
「戦う覚悟」発言、抑止力に 自民・麻生氏(10/21 15:12)
衆参補選、期日前伸びず(10/21 14:23)
「寄贈」で官民連携 自治体・企業の新枠組み―在庫を有効活用(10/21 13:33)
殉職自衛隊員「わが国の誇り」 岸田首相、追悼式に出席(10/21 10:57)
岸田首相「日米で指導力発揮を」(10/21 10:19)
物価高で与野党論戦へ 第２１２臨時国会が召集(10/21 08:53)
衆参２補選、２２日投開票 岸田首相の政権運営左右(10/21 07:31)
岸田首相、政権浮揚へ「減税カード」 補選意識、自民に異論も(10/21 07:30)
イスラエル退避、邦人６０人帰国 自衛隊機、韓国人も搭乗(10/21 03:52)
岸田首相、所得減税の検討指示 自民税調会長「１年が常識的」―税収還元へ「定額」有力視(10/20 22:31)
首相動静（１０月２０日）(10/20 22:06)
周辺国の調停本格化 エジプトで国際会議開催へ―ガザ情勢(10/20 20:32)
早急なガザ支援訴え 他地域の危機も認識を―国連難民高等弁務官(10/20 20:06)
万博建設費、２３５０億円提示 当初比１．９倍、公費負担拡大(10/20 19:54)
額賀衆院議長が所作誤り 初の開会式で「緊張した」―国会(10/20 19:17)
ライドシェア導入へ検討会 タクシー不足解消で―神奈川県(10/20 18:57)
政府、グーグルマップの修正要求 尖閣諸島に中国名併記(10/20 18:42)
衆院予算委員長に小野寺氏(10/20 18:22)
日中韓外相、来月２６日にも会談 年内の首脳会談へ地ならし(10/20 18:21)
皇位継承策「立法府の考えを整理」 額賀衆院議長が就任会見(10/20 18:08)
上川外相、エジプト訪問へ パレスチナ情勢の国際会議出席(10/20 17:48)