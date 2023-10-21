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ソールオリエンス２．９倍　競馬菊花賞

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ソールオリエンス２．９倍　競馬菊花賞

2023年10月21日18時38分

　日本中央競馬会は２１日、第８４回菊花賞（ＧI、２２日、京都競馬場、芝３０００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、皐月（さつき）賞を制したソールオリエンスが単勝２．９倍で１番人気となった。
　２番人気は日本ダービー馬のタスティエーラで４．３倍。５．５倍のサトノグランツ、８．２倍のドゥレッツァまでが１０倍を切った。

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