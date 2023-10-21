Ｊ１得点ランキング（２１日現在）
2023年10月21日17時54分
１大 迫（神）２０
２アンデ（Ｍ）１９
３ディエ（Ｆ）１４
４鈴 木（鹿）１３
４ユンカ（名）１３
６細 谷（柏）１２
７レオセ（Ｃ）１１
８浅 野（札）１０
８大 橋（湘）１０
８パトリ（京）１０
Ｊ１得点ランキング（２１日現在）
2023年10月21日17時54分
１大 迫（神）２０
２アンデ（Ｍ）１９
３ディエ（Ｆ）１４
４鈴 木（鹿）１３
４ユンカ（名）１３
６細 谷（柏）１２
７レオセ（Ｃ）１１
８浅 野（札）１０
８大 橋（湘）１０
８パトリ（京）１０
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