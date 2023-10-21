米女子ゴルフ・談話
2023年10月21日17時27分
◇アンダーでよかった
古江彩佳 風が回る中、アンダーパーで回れたのはよかった。ショートパットで苦しんでいるのが悔しい。もう少しライン読みをうまくできたらいい。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年10月21日17時27分
◇アンダーでよかった
古江彩佳 風が回る中、アンダーパーで回れたのはよかった。ショートパットで苦しんでいるのが悔しい。もう少しライン読みをうまくできたらいい。（時事）
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